كيف تحول مساعد مهندس لمجرم تنتظره الجنايات لمحاكمته بتهمة التزوير؟

كتب كريم صبحى

مساعد مهندس، لم يكتفِ بالدخل الحلال، وقرر الانحراف عن السلوك القويم ومخالفة القانون لجمع المال الحرام، ورفض النصيحة بعد أن مات ضميره واستمر فى نشاطه المجرم حتى سقط فى قبضة رجال مباحث المطرية.

وبعد التحقيق مع المتهم وحبسه احتياطيا أمرت نيابة المطرية بإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة ممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل الحصول على مبالغ مالية.

كانت البداية بورود معلومات لرجال مباحث قسم شرطة المطرية تفيد بأن "و.ص" 44 سنة، مساعد مهندس، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، يزاول نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية، ويتخذ من مسكنه مكاناً لممارسة هذا النشاط.

داهمت المتهم قوة وألقت القبض عليه وحرزت من مسكنه (جهاز كمبيوتر محمول - ماكينة طباعة - إسكانر- عدد 6 قطع من الخشب مثبت عليها ورق شفاف للطباعة - زجاجة تنر- 7 توكيل خاص بدون بيانات- 76 ورقة مرسوم عليهم رخصة قيادة بكل ورقة 8 رخص بمجموع 608 رخصة- كمية من بلاستيك التغليف).

وبمواجهته اعترف المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتراخيص القيادة وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.