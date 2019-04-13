فيديو.. بعد اجتياح السيول الأحواز تصب غضبها على قيادى بالحرس الثورى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تداول نشطاء على موقع التواصل الإجتماعى تويتر مقطع فيديو قالوا إنه لعرب الأحواز فى منطقة ملاشيه باقليم خوزستان حنوب غرب إيران وهم يعترضون على زيارة مساعد قائد الحرس الثوري في الشؤون الثقافية العميد محمد رضا نقدي إلى الاقليم الذى غمرته مياه السيول وأدت إلى خسائر كبرى فى ممتلكات المواطنين.

واجتاحت السيول الأسبوع الماضى جنوب غرب إيران وأمرت السلطات بعمليات إجلاء شملت أكثر من 60 ألف شخص في مدينة الأحواز المهددة بالفيضانات.

وأضرت السيول التى اجتاحت الاقاليم الشمالية فى إيران حوالي 1900 مدينة وقرية من جراء السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت على غير المعتاد فى الـ 19 من مارس.

وقتلت الكارثة نحو 70 شخصا حتى الآن، وانتقل 86 ألف شخص إلى أماكن إيواء طارئة وفرتها الحكومة.

اعتراض مردم #اهواز به محمدرضا نقدی معاون سپاه با شعار:

-خوزستان را آب برده، مسئولین را خواب برده

-جانم فدای اهواز#سیل_خوزستان pic.twitter.com/LqChoZCV22

اعتراض مردم در #ملاشيه واقع در جنوب‌ اهواز به #محمدرضا_نقدی معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه و فرمانده سابق بسیج: برو گم شو!#سیل_خوزستان pic.twitter.com/FadhcFqVJ1 — Shahram Rafizadeh (@ShahramRafizade) April 12, 2019

— Shahram Rafizadeh (@ShahramRafizade) April 12, 2019