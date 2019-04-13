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ضبط المتهم بسرقة شقة مسئول بقنصلية دولة عربية بالعجوزة

السبت، 13 أبريل 2019 10:22 ص
ضبط المتهم بسرقة شقة مسئول بقنصلية دولة عربية بالعجوزة كلبش - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بسرقة شقة مسؤل بقنصلية دولة عربية بالعجوزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من مسؤل بقنصلية دولة عربية أفاد فيه بتعرض شقته للسرقة على يد مجهول.

وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار تبين للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، أن عاطل يدعى " م. م " وراء سرقة الشقة.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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