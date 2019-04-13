سفر وعودة 1165 مصريا وليبيا و193 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1165 مصريا وليبيا و193 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 701 إلى الجانب الليبى، بينهم 30 مصريا و671 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 464 بينهم 317 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و147 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 193 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.