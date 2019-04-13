زعيم كوريا الشمالية يدعو واشنطن إلى تغيير موقفها ويحدد مهلة

سول (رويترز)

قال الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، إن انهيار المحادثات مع الولايات المتحدة زاد من مخاطر العودة إلى التوتر السابق، مضيفا أنه لن يكون مهتما بلقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مرة أخرى إلا إذا اتبعت الولايات المتحدة النهج الصحيح.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم السبت (بالوقيت المحلي) أن كيم قال أيضا إنه سوف ينتظر "لنهاية هذا العام" لصدور قرار من الولايات المتحدة .

وقال كيم فى كلمة ألقاها يوم الجمعة "ما يتعين على الولايات المتحدة فعله هو أن تتوقف عن الطريقة التى تحسب بها الأمور حاليا وأن تأتى لنا بحسابات جديدة".

والتقى ترامب وكيم مرتين، الأولى فى هانوى فى فبراير شباط والثانية فى سنغافورة فى يونيو حزيران، لكنهما فشلا فى الاتفاق على اتفاق لرفع العقوبات مقابل تخلى كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية، وكان ترامب قال يوم الخميس إنه منفتح على لقاء كيم مجددا.