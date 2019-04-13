دواوين الوزارات.. التموين تفتتح "أهلاً رمضان بالعاشر" الأسبوع المقبل

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

إعفاء مدير مستشفى الزقازيق العام من منصبه.. وبدء فحص الأجانب ضمن 100 صحة

دفتر أحوال المواطن.. أب يستغيث بوزارة الصحة لإجراء عملية جراحية لرضيع.. قرية تغرق بمياه الصرف الصحى بالمنوفية.مخلفات طبية فى شوارع قرية بالشرقية.. أهالى قرية دعبس بالشرقية يشكون من سوء حالة الطرق

وزارة التربية والتعليم:

إحالة مدير مدرسة و2 آخرين للتحقيق بعد سقوط غطاء بالوعة على يد تلميذة

طلاب الثانوية العامة ينتهون من مرحلة كتابة استمارة التقدم للامتحانات.. الكنترولات تبدأ فى مراجعتها وحصر أعداد الطلاب وإرسالها للمطبعة.. مصادر: بدء تجهيز أرقام جلوس الممتحنين بلجان النظام والمراقبة

وزارة التضامن:

التموين" تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح مستورد

وزير التموين: افتتاح معرض أهلاً رمضان بمدينة العاشر الأسبوع المقبل

وزارة النقل:

النقل: إعلان التحالف الفائز بتنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر قريبًا

فيديو وصور.. محطة مصر شكل تانى بعد شهر من إسناد مسئولية إنقاذها لـ"كامل الوزير".. إعادة فتح النفق الأهم بالمحطة بعد 8 سنوات من الإغلاق.. تشغيل كراسى متحركة وسيارات الجولف لنقل كبار السن والمرضى مجانا

وزارة الزراعة:

منى محرز تبحث مع سفير شيلى زيادة التبادل التجارى فى الإنتاج الحيوانى

"سنابل الخير".. طوارئ بـ27 مديرية مع بدء حصاد "الذهب الأصفر".. الزراعة: غرف عمليات وتيسيرات لمتابعة حصاد وتوريد القمح للسلع التموينية.. البحوث الحقلية: نتوقع إنتاجية تتخطى 9 ملايين طن من 3 ملايين و250 ألف فدان

وزارة التعليم العالى:

10 أساتذة يتنافسون على منصب رئيس جامعة كفر الشيخ

"إعلام القاهرة" تناقش "تحديات صناعة الإعلام" فى المؤتمر العلمى الـ 25

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: حل مشكلة مصرى بالسعودية وحصوله على 286 ألف جنيه مستحقاته

وزارة الإسكان:

وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية يتابعان موقف تنفيذ المشروعات المشتركة

الخميس.. أخر موعد لسداد مقدمات حجز أراضى وزارة الإسكان

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف: خيانة جماعة الإخوان الإرهابية لأوطانها فاقت كل تصورات العقل

وزير الأوقاف: الشعب المصرى شامخ كالجبل ووعيه الوطنى يذهل العالم