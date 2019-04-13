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السبت، 13 أبريل 2019 08:13 ص
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اليوم.. صحة الوادى الجديد تفحص اللاجئين والأجانب ضد فيروس سى

السبت، 13 أبريل 2019 08:00 ص
اليوم.. صحة الوادى الجديد تفحص اللاجئين والأجانب ضد فيروس سى مبادرة 100 مليون صحة - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، أنه  يتم، صباح اليوم السبت، فحص اللاجئين والأجانب والعرب المقيمين بالمحافظة أو الزائرين لها ضد فيروس "سى"، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

 

وقالت وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، الدكتورة السيدة على مشرف، إن الفحص ضد فيروس "سى" فقط ويكون فى 5 نقاط فحص هى: (مركز طبى الزهور بمدينة الخارجة – مركز طبى موط بالداخلة - مستشفى بلاط المركزى – مستشفى باريس المركزي - مستشفى الفرافرة المركزي).

 

وأضافت أن الفحص سيكون فترة واحدة صباحية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، بينما تستمر أعمال المبادرة الرئاسية لفترتين كما هى، وذلك حتى نهاية فعاليات المبادرة فى 30 أبريل 2019.


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