القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة محتويات السيارات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثان الاسماعيلية من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة محتويات السيارات بالاسماعيلية عن طريق كسر زجاج السيارات.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الاسماعيلية يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان الاسماعيلية مفادها قيام كلاً من المتهم" عبدالله.أ.ع"20 عام والمتهم "عمرو.ط.م"18 عام عاطلين مقيمين دائرة قسم ثان الاسماعيلية بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة محتويات من داخل السيارات السيارات .

عقب تقنين الاجراءات تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدة وقائع عن طريق كسر زجاج السيارات وسرقة محتوياتها ومنها واقعة سرقة هاتف محمول من داخل سيارة اثناء توقفها بدائرة قسم ثان الاسماعيلية والمحرر عنه المحضر رقم 2435 لسنة 2019 جنح قسم ثان الاسماعيلية عن بلاغ "حسن.س.ع"31 عام محاسب مقيم القاهرة وواقعة سرقة هاتف محمول من سيارة اثناء توقفها بشارع شبين الكوم والمحرر عنها المحضر رقم 2436 لسنة 2019 جنح قسم ثان الاسماعيلية عن بلاغ "عبدالحميد.م.ح"53 عام موظف مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية وبارشادهما تم ضبط المسروقات.