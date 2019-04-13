video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 06:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأمريكى يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية حول أفغانستان

السبت، 13 أبريل 2019 05:00 ص
الرئيس الأمريكى يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية حول أفغانستان دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ /
إضافة تعليق

رحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجمعة، بقرار المحكمة الجنائية الدولية رفض طلب للتحقيق فى مزاعم جرائم حرب تخص الجنود وعناصر الاستخبارات الأمريكيين الذين خدموا فى أفغانستان.

واعتبر ترامب - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - القرار انتصارا دوليا لحكم القانون، فيما حذر المحكمة الجنائية من أنها ستواجه ردًا قويًا وسريعًا فى حال قيامها بأى متابعة قضائية تستهدف طواقم أمريكية أو دول حليفة.

ورفض قضاة المحكمة الدولية، فى وقت سابق الجمعة، طلبًا من المدعية بفتح تحقيق حول جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد تكون ارتكبت فى أفغانستان منذ عام 2003.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: ندرس إرسال مهاجرين غير شرعيين إلى المدن الملاذ

الرئيس الأمريكى

أمريكا

اخبار امريكا

المحكمة الجنائية الدولية

أفغانستان




لا تفوتك
فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة