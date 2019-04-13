"الدلتا للسكر" تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم التعديلات الدستورية بمحافظة كفر الشيخ.. صور

كتب مدحت وهبة ومحمد سليمان

نظمت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، للمرة على الثانية مؤتمرا حاشدا للعاملين بمصنع وإدارات الشركة وأسرهم بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ حول أهمية التعديلات الدستورية وبمشاركة العديد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية والعمد بمحافطة كفر الشيخ، لحث العاملين على المشاركة، تحت شعار "خليك مسئول وشارك فى استقرار بلدك ".

وردد المشاركون فى المؤتمر هتافات "تحيا مصر.. هننزل هنشارك.. علشان بلدنا"، وذلك لتأييد التعديلات على الدستور.

وبدأ الدكتور أحمد ابواليزيد رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب، باستعراض إنجازات المشروعات العملاقة التى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار السنوات الماضية من مشروعات تنموية وبنية تحتية فى كافة المجلات، مؤكدا على أهمية التعديلات الدستورية لاستكمال مسيرة التنمية وأن مشاركة العاملين بمصانع الشركة وأسرهم والقيادات التنفيذية والشعبية وبحضور أعضاء البرلمان بهذا الحشد فى المؤتمر يعكس مدى وعى الجميع بأهمية المشاركة فى التعديلات الدستورية لاستكمال ما بدأته الدولة من إنجازات وللحفاظ على كافة المكتسبات التى تم تحقيقها.

وأكد العاملون بمصانع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ وأسرهم على إرسال برقية تأييد إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالتعديلات الدستورية التى سيقرها مجلس النواب وذلك لاستكمال مسيرة الإصلاح التى بدأتها الدولة من مشروعات تنموية عملاقة غير مسبوقة.

وتحول المؤتمر إلى مظاهرة حب من جانب الحضور مؤكدين على دعمهم للتعديلات الدستورية، حيث شارك فيه جميع العاملين بمصانع الشركة واسرهم ورئيس المصانع ونائب رئيس المصانع ورئيس نقابة العاملين بالشركة وبحضور كل من النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية و النائب عبد العزيز حمودة و النائب خالد هلالى والنائب ابراهيم القصاص والنائب السابق عصام عبد الغفار و النائب السابق حجازى عبيدى و مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى و المهندس وليد السعدنى رئيس مجلس ادارة الجمعية العامة للقطن و المهندس محمود مسعود القائم بأعمال رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ و علاء الوشاحى نائب رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ ولفيف من القيادات و الشخصيات السياسية و الشعبية و التنفيذية و العمد و المشايخ و رجال الاعمال لدعم وتأييد التعديلات الدستورية، معربين عن تأهيدهم للتعديلات الدستورية ودعما للدولة المصرية".