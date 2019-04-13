الحشد الشعبى العراقى يعلن إعادة 20 طفلا اختطفهم "داعش" من سوريا

بغداد أ ش أ

أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبى العراقى بمحافظة نينوى العراقية، اليوم السبت، عودة 20 مختطفا من أهالى قضاءى سنجار وتلعفر بمحافظة نينوى كانوا مختطفين لدى تنظيم "داعش" فى الباغوز السورية.

وذكر إعلام الحشد - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن "قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبى وبالتنسيق العالى مع الأجهزة الأمنية أشرفت على عودة 20 مختطفا من أهالى قضاءى سنجار وتلعفر غرب الموصل كانوا مختطفين لدى (داعش) فى الباغوز السورية"، مشيرا إلى أن "إعادة الأطفال المختطفين تمت بعد تحريريهم من قبل الجانب السوري".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، فى وقت سابق اليوم، أن 28 إيزيديا، بينهم نساء وأطفال، كانوا مختطفين لدى تنظيم "داعش" أعيدوا إلى مديرية شرطة "ناحية الشمال" فى المحافظة ذاتها.