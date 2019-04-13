"الأعلى للإعلام" يضع 4 محاذير يجب تجنبها فى دراما رمضان هذا العام

كتب محمد السيد

يستعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، لمتابعة الأعمال الدرامية والبرامج المقرر عرضها فى شهر رمضان الكريم.

ومن جانبه، أعلن جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس فى تصريحات له، عن تشكيل لجنة خاصة تتولى إعداد التقارير الخاصة بالرصد والمتابعة ورفع تقاريرها بشكل دورى للمجلس.

وشدد شوقى على ضرورة التزام الأعمال الدرامية بالمعايير الدولية الخاصة بالدراما، واختفاء مشاهد العنف غير المبررر فى الأعمال الدرامية، بالإضافة إلى تخليص الأعمال الدرامية من بعض السلبيات التى شاهدتها فى السنوات الماضية، فيما يخص النماذج شديدة السلبية والسوق التى ظهرت عليها المرأة المصرية ومشاهد التدخين .