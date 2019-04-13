video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 05:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الأعلى للإعلام" يضع 4 محاذير يجب تجنبها فى دراما رمضان هذا العام

السبت، 13 أبريل 2019 05:00 ص
"الأعلى للإعلام" يضع 4 محاذير يجب تجنبها فى دراما رمضان هذا العام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - صورة أرشيفية
كتب محمد السيد
إضافة تعليق

يستعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، لمتابعة الأعمال الدرامية والبرامج المقرر عرضها فى شهر رمضان الكريم.

 

ومن جانبه، أعلن جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس فى تصريحات له، عن تشكيل لجنة خاصة تتولى إعداد التقارير الخاصة بالرصد والمتابعة ورفع تقاريرها بشكل دورى  للمجلس.

 

وشدد شوقى على ضرورة التزام الأعمال الدرامية بالمعايير الدولية الخاصة بالدراما، واختفاء مشاهد العنف غير المبررر فى الأعمال الدرامية، بالإضافة إلى تخليص الأعمال الدرامية من بعض السلبيات التى شاهدتها فى السنوات الماضية، فيما يخص النماذج شديدة السلبية والسوق التى ظهرت عليها المرأة المصرية ومشاهد التدخين .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دراما رمضان تدخل طوارئ المونتاج.. كلبش 3 والملكة وقمر هادى الأبرز

أبرزهم سارة التونسى وهنادى مهنا وكرم جابر.. سنة أولى دراما رمضان

البطولة النسائية في دراما رمضان تنتظر حكم الجمهور.. اعرف الحكاية

المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد احمد

اخبار مصر

الاعلى للاعلام

دراما رمضان

اخر الاخبار




لا تفوتك
فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة