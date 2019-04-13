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أسعار الذهب اليوم 13-4-2019 فى مصر

السبت، 13 أبريل 2019 01:29 م
أسعار الذهب اليوم 13-4-2019 فى مصر الذهب
كتب – إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 13 أبريل 2019 فى مصر، وسجل سعر الذهب لعيار 21 قرابة  626 جنيها للجرام فى ظل تراجع سعر أوقية الذهب لتسجل 1292 دولار للأوقية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 626 جنيها للجرام

 

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 715 جنيها للجرام

 

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 536 جنيها للجرام

 

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5008 جنيهات للجرام

 

أوقية الذهب "السعر العالمى": 1292 دولارا

 

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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