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مدينة شيكاغو تقاضى الممثل سموليت بشأن تكاليف تحقيق فى هجوم مزعوم عليه

الجمعة، 12 أبريل 2019 07:00 ص
مدينة شيكاغو تقاضى الممثل سموليت بشأن تكاليف تحقيق فى هجوم مزعوم عليه الممثل جوسى سموليت
(رويترز)
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أقامت مدينة شيكاغو دعوى يوم الخميس ضد الممثل جوسى سموليت، تطلب فيها ثلاثة أمثال ما أنفقته على التحقيق فى جريمة كراهية تزعم السلطات أن بطل مسلسل "إمباير" (الإمبراطورية) هو الذى طلب إجراءه.

ولم تحدد الدعوى المبلغ وأقيمت بعد أكثر من أسبوعين من إسقاط الادعاء الاتهامات ضد سموليت قائلا إنه اختلق الهجوم الذى قال إنه وقع فى 29 يناير كانون الثاني.

كان مسؤولون فى شيكاغو قالوا فيما سبق إنهم سيقاضون سموليت بعد أن رفض طلب المدينة سداد 130 ألف دولار لتغطية تكاليف عمل الشرطة لساعات إضافية للتحقيق فى ادعاءات الممثل، وجاء فى الدعوة أن شيكاغو ستطلب "ثلاثة أمثال المبلغ الذى تحملته المدينة".

ولم يرد مارك جيراجوس محامى الممثل على طلبات للتعليق حتى الآن. وتولى جيراجوس الدفاع عن مشاهير مثل مايكل جاكسون وقال فيما سبق إن سموليت "لن يدفع المبلغ المطلوب تحت تأثير الترويع".

وأثار سموليت (36 عاما)، وهو أمريكى من أصل أفريقى ومثلي، عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعى حين أبلغ الشرطة فى 29 يناير كانون الثانى بأن اثنين من مؤيدى الرئيس دونالد ترامب على ما يبدو ضرباه ووضعا أنشوطة حول رقبته ثم ألقيا عليه مادة مبيضة بينما وجها له إهانات تنم عن العنصرية ورهاب المثليين فى أحد شوارع شيكاغو.

وبعد تحقيقات استمرت لأسابيع وجدت شرطة شيكاغو أن سموليت اختلق الواقعة التى زعمت أنه استعان فيها بشقيقين ليلعبا دور المهاجمين مقابل أجر لأنه لم يكن راضيا عما يتقاضاه من مال عن عمله فى مسلسل "إمباير".

 

 


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