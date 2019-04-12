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لجنة الانتخابات الإسرائيلية تعلن فوز حزب الليكود بـ36 مقعدا

الجمعة، 12 أبريل 2019 04:19 ص
لجنة الانتخابات الإسرائيلية تعلن فوز حزب الليكود بـ36 مقعدا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
رام الله /أ ش أ/
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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فى إسرائيل، مساء الخميس، النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية 2019، والتى أسفرت عن فوز حزب (الليكود) بفارق مقعد واحد عن حزب (أزرق أبيض)، حيث حصد (الليكود) 36 مقعدا.

وأشارت اللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية - بحسب ما نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية - إلى أن النتائج أكدت أن حزب "اليمين الجديد" فشل فى تجاوز نسبة الحسم.

كما تظهر النتائج تراجع كل من (كولانو) و(ميرتس) من 5 مقاعد، بحسب النتائج الأولية التى نشرت سابقا، وحصولها على 4 مقاعد لكل منها فى الكنيست المقبلة، من أصل 120 مقعدا.

ونقل الإعلام العبرى عن رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الحادية والعشرين حنان ميلتسر قوله - فى بيان - إن النتائج التى نشرت مع حلول منتصف الليل، هى غير رسمية لكنها نهائية، على أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية التى سيتم تقديمها لاحقا للرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، فى السابع عشر من أبريل الجاري.

وكشف ميلتسر أن كتلة (يهدوت هتوراه)، التى تراجع تمثيلها بالمقارنة مع النتائج الأولية التى نشرت فى وقت سابق، بالإضافة إلى وزيرة القضاء السابقة، المرشحة الثانية فى قائمة "اليمين الجديد"، أييلت شاكيد، توجهوا إليه وطالبوه بالامتناع عن نشر النتائج، وأضاف أنه لم يجد أى دافع يمنعه من ذلك.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية جاءت نتائج انتخابات الكنيست: حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو حصل على (36 مقعدا)، وحزب أزرق أبيض برئاسة بينى غانتس (35 مقعدا)، وحزب شاس (8 مقاعد)، وحزب يهدوت هتوراة (7)، وحزب العمل (6)، فيما حصدت الجبهة والعربية للتغيير (6 مقاعد)، وحزب ليبرمان (5)، واتحاد الأحزاب اليمينة (5)، وحزب كولانو برئاسة كحلون (4 مقاعد)، وحزب ميرتس (4)، بينما حصلت القائمة العربية الاخرى (4 مقاعد)، ولم يتجاوز حزب بينيت نسبة الحسم.

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم - أن خللا طرأ على موقع الإنترنت التابع لها نتيجة إدخال معطيات خاطئة، مما أدى إلى عدم نشر النتائج المرحلية بشكل صحيح.

 


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