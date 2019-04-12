ضبط 179 قطعة سلاح نارى و218 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام، حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والهاربين من الأحكام القضائية.

نجحت الحملات الأمنية بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط " 179 قطعة سلاح نارى، و215 قطعة سلاح أبيض، 218 قضية مخدرات،و17 مُتهَما لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و77 متهما ومراقب هاربين، 213 دراجة نارية مخالفة، 3 سيارات مبلغ بسرقتها ، 27256 مخالفة مرورية ، 2403 مخالفة مرافق، 64 قضية مصنفات، وتنفيذ 77650 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.