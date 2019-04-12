صور.. مزارعو أسوان يطالبون بمضاعفة مياه الرى خلال الموسم الصيفى

أسوان - صلاح المسن

بحلول فصل الصيف تتزايد احتياجات المزارعين من مياه الرى، حيث تزرع العديد من المحاصيل الإستراتيجية فى تلك الفترة بأنحاء محافظة أسوان.

ومن جهتها تعمل الحكومة جاهدة على تغطية كل احتياجات الزراعات ورفع كفاءة شبكة المجارى المائية ومنشآت ومرافق الرى المختلفة خاصة خلال الموسم الصيفى إلى جانب ضمان وصول المياه إلى نهايات الترع وذلك من أجل توفير وتدبير الاحتياجات المائية اللازمة.

ويؤكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان فى إطار استعدادات وزارة الموارد المائية والرى لاستقبال فترة أقصى الاحتياجات للموسم الصيفى الذى ترتفع فيه الاحتياجات المائية وتقوم مصلحة الرى بالتوجيه لجميع القطاعات والإدارات العامة لرفع درجة الاستعدادات لأقصى درجة لتكون جميع المجارى المائية جاهزة لاستقبال التصريفات المائية المطلوبة لهذه الفترة وكذلك صيانة جميع محطات الرفع ومحطات الخلط ومراجعة كل منشآت الرى لرفع كفاءة التحكم فى توزيع وإدارة المياه وأحكام الرقابة على مخالفات تبديد مياه الرى والتعديات على المجارى المائية.

وأضاف المهندس محمد عبد الرؤوف، أنه فى هذا الصدد يتم مراجعة الاستعدادات من خلال لجان تشكل بمعرفة المهندس رئيس مصلحة الرى والمهندس رئيس قطاع الرى والمهندس رئيس اللإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية خلال شهرى أبريل ومايو وحالياً تقوم هذه اللجان بمباشرة أعمالها وتقوم اللجنة بالمرور على أكبر قدر من ترع هندسات الإدارة كما يشمل المرور تقييم حالة محطات الخلط وبوابات وبدالات وحجوزات وهدارات النهاية والرخام والآبار والصاولات ونطاقات وشباك الأعشاب والجسور الخ وكل ما يتعلق بالترع من شأنه تحسين حالة الرى.

من ناحية أخرى يقول مصطفى نصر الدين رئيس جمعية تنمية المجتمع بقرية الكرامة بوادى النقرة لـ"اليوم السابع"، إن الموسم الصيفى يبدأ من شهر مايو ويتم زراعة محصول الريحان وهو من الزراعات التصديرية والتى شهدت توسعًا كبيرًا فى زراعتها مؤخرًا من قبل المزارعين وكذلك محصول الذرة الشامية ومحصول الذرة الرفيعة ومحصول السمسم وهى محاصيل مهمة وإستراتيجية بالنسبة لمزارعى وادى النقرة.

ويقول مصطفى حمام من مزارعى أسوان، إنه لابد من ضمان وصول مياه الرى إلى نهايات الترع وتلبية احتياجات المزارعين خاصة بمنطقة وادى النقرة ووادى الصعايدة ووادى عبادى ووادى الرديسية، ويشاركه الرأى محمد فرح من مزارعى أسوان مؤكدًا أن تحسن حالة الرى أصبح شيئا ملموسا فى كل أنحاء المحافظة فى الفترة الأخيرة، مطالبًا بالتشديد على منع إلقاء مخلفات وحيوانات نافقة فى الترع حيث تتسبب فى حدوث روائح كريهة فضلاً عن تلوث المياه والتصدى لفتحات الرى غير القانونية.



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