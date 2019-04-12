صحة البحر الأحمر تعلن بدء المسح الطبى الشامل لفيروس سى للأجانب والمقيمين

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن بدء أعمال حملة المسح الطبى الشامل لفيرس سى للأجانب والمقيمين، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعى ، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، استكمالا لنجاح مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للمسح الطبى الشامل لفيروس سى والكشف عن اللأمراض غير السارية، وتنفيذا لتعليماته وبناء على توجيهات محافظ البحر الأحمر و الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان سيتم البدء فى حملة المسح الطبى الشامل لفيروس سى للأجانب المقيمين بمحافظة البحر الأحمر من سن 12سنة فأكثر وذلك بدء من غدا السبت ، موضحا ان إجراء المسح والكشف سيكون فى وحدة الأمل الصحية بغارب، ووحدة الميناء بالغردقه، ومستشفى سفاجا بسفاجا، ومركز رعاية الأمومة والطفولة بالقصير، ومركز صحة الأسرة بمرسى علم بمدينة مرسى علم، ومستشفى الشلاتين بمدينة الشلاتين ، على أن يبدأ الكشف يوميا بهذه الأماكن من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصرا يوميا ماعدا الجمعة والعطلات.