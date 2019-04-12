رسمياً.. حزب نتنياهو ينتزع 36 مقعداً فى انتخابات الكنيست الإسرائيلى

كتب- هاشم الفخرانى

نشرت اللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية اليوم الجمعة النتائج النهائية لانتخابات الكنيست، وأظهرت النتائج حصول حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على 36 مقعداً ،بينما جاء حزب "الأبيض- الأزرق" على 35 مقعداً.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن حزب" اليمين الجديد" خرج من الانتخابات بخفى حنين حيث لم يحصل على أى مقعد ،فيما حصل حزب شاس على 8 مقاعد ، ويهوديته توراة على 7 مقاعد.

كما تظهر النتائج تراجع حصول كلا من حزبى "كولانو" و"ميرتس" على 4 مقاعد لكل منها في الكنيست ، من أصل 120 مقعدًا.

وبحسب النتائج، فإن معسكر اليمين والأحزاب الحريدية حصل على 65 مقعدا، وهو أكثر من نصف مقاعد الكنيست، فيما حصل معسكر أحزاب الوسط - يسار بالإضافة إلى الأحزاب العربية، على 55 مقعدًا، ما سيسهل من مهمة الليكود، بزعامة بنيامين نتنياهو، في تشكيل الحكومة المقبلة.