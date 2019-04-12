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جنايات القاهرة تعاقب عاطلا بالسجن المشدد 15 عامًا

الجمعة، 12 أبريل 2019 02:00 ص
جنايات القاهرة تعاقب عاطلا بالسجن المشدد 15 عامًا 15 سنة سجن للمتهم
كتب سليم على
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطلا بالسجن المشدد 15 عامًا، وغرامة 1000 جنيه، لاتهامه بالاشتراك مع 3 آخرين، فى الشروع فى قتل عامل لوجود خلافات سابقة بينهم بمنطقة منشأة ناصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين فوزى السيد، وهانى ربيع، وأمانة سر يحيى عبج الرشيد وعامر على.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 8820 لسنة 2014 جنايات منشأة ناصر، أن المتهمين "إيهاب.ع.م" عاطل الصادر ضده الحكم، و"عادل.ف.ا" هارب، "أيمن.ف.ال" هارب، و"أدهم.و.م" هارب، شرعوا فى قتل "جمال عفيفى"، مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية لذلك، وأعدوا لهذا الغرض سلاح نارى "فرد روسي" وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص "كذلك" وتوجهوا صوب المقهى المتواجد به المجنى عليه، وما أن ظفروا به حتى وضع المتهم الثانى "سكين" على رقبته ثم أطلق صوبه المتهم الأول عيارا ناريا من السلاح النارى.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الثانى والثالث والرابع انهالوا على المجنى عليه بالسلاح الابيض فى مواضع متفرقة من جسده قاصدين قتله لوجود خلافات سابقة بينهم، ونقل الأهالى المجنى عليه للمستشفى حيث نجح الأطباء فى إنقاذه.

جنايات القاهرة تعاقب عاطلا بالسجن المشدد 15 عامًا (1)
جنايات القاهرة تعاقب عاطلا بالسجن المشدد 15 عامًا (1)

 

جنايات القاهرة تعاقب عاطلا بالسجن المشدد 15 عامًا (2)
جنايات القاهرة تعاقب عاطلا بالسجن المشدد 15 عامًا (2)

 

جنايات القاهرة تعاقب عاطلا بالسجن المشدد 15 عامًا (3)
جنايات القاهرة تعاقب عاطلا بالسجن المشدد 15 عامًا (3)

 

جنايات القاهرة تعاقب عاطلا بالسجن المشدد 15 عامًا (4)
جنايات القاهرة تعاقب عاطلا بالسجن المشدد 15 عامًا (4)

 


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