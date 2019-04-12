الرئيسية أخبار عالمية ترامب يصف المحكمة الجنائية الدولية بغير الشرعية الجمعة، 12 أبريل 2019 06:53 م الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رويترز إضافة تعليق وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، اليوم الجمعة المحكمة الجنائية الدولية بغير الشرعية وأكد أن أى محاولة لمحاكمة أمريكيين أو إسرائيليين أو حلفاء سوف "تقابل برد سريع وقوى". إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الصحف العالمية: البيت الأبيض سعى لإطلاق سراح مهاجرين للانتقام من خصوم ترامب.. ترميم الدرج المقدس الذى صعد عليه المسيح.. أسانج يواجه السجن 20 عاما بتهمة التجسس.. السياح الإيطاليون يفضلون مصر فى إجازة الصيف نيويورك تايمز: شقيقة ترامب الكبرى تتقاعد عن القضاء بسبب تحقيق يخص عائلتها صحيفة: البيت الأبيض سعى لإطلاق سراح مهاجرين محتجزين للانتقام من خصوم ترامب الولايات المتحدة تستعد للتدخل العسكرى فى فنزويلا.. وصول طائرات روسية وصينية وإيرانية لكاراكاس يثير غضب واشنطن.. مسئولون أمريكيون: ننتظر تعليمات ترامب والجيش الأمريكى مستعد للرد ترامب يعرب عن رغبته في عقد لقاء ثالث مع زعيم كوريا الشمالية ترامب: لا أعلم شئ عن ويكيليكس ومؤسسها.. هذا ليس موضوعى ترامب المحكمة الجنائية الدولية أخبار العالم اليوم أخبار أمريكا الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل قرعة تاريخية لكأس الأمم الأفريقية تحت "سفح الأهرامات".. سحب قرعة مونديال القارة السمراء اليوم بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة.. مصر والمغرب وتونس والكاميرون فى المستوى الأول.. ومواجهة محتملة بين الفراعنة والجزائر قرعة أمم أفريقيا 2019.. الشرطة تؤمن الاحتفالات بسفح الهرم محمد بركات يوجه نصائح للاعبي الأهلى قبل مواجهة صن داونز لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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