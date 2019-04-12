ترامب يصف المحكمة الجنائية الدولية بغير الشرعية

رويترز

وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، اليوم الجمعة المحكمة الجنائية الدولية بغير الشرعية وأكد أن أى محاولة لمحاكمة أمريكيين أو إسرائيليين أو حلفاء سوف "تقابل برد سريع وقوى".