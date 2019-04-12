video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بــ4 أحواش بدار السلام سوهاج دون خسائر بالأرواح

الجمعة، 12 أبريل 2019 12:06 م
السيطرة على حريق بــ4 أحواش بدار السلام سوهاج دون خسائر بالأرواح السيطرة على حريق - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد حسام المصرى وكيل الإدارة من السيطرة على حريق نشب بــ4 أحواش بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب حريق وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية وذلك بناحية قرية الجلايلة دائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق وقادها الرائد كريم علام رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بالإنابةبنشوب حريق بحوش بناحية الجلايلة دائرة المركز بحوش ملك عبد الحميد ع ع إ 30سنة  عامل وأمتد لأحواش مجاورة ملك كل من شحاته ش عبد ا 45 سنة عامل ومحمد ع ن إ 30سنة  عامل  وحمدي ع م إم سن 40سنة عامل ويقيمون بذات الناحية تم السيطرة علي الحريق وإخماده" دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي وأضافوا بإحتراق كمية من أفلاق النخيل والغلال والتبن والبوص ونفوا الشبهة الجنائية وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة تم تحرير محضرا بذلك وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طفلة فى حريق نشب بمنزل والدها بالمراغة سوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

اخبار الحوادث

حريق

الحماية المدنية




لا تفوتك
المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة