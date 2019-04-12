السيطرة على حريق بــ4 أحواش بدار السلام سوهاج دون خسائر بالأرواح

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد حسام المصرى وكيل الإدارة من السيطرة على حريق نشب بــ4 أحواش بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب حريق وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية وذلك بناحية قرية الجلايلة دائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق وقادها الرائد كريم علام رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بالإنابةبنشوب حريق بحوش بناحية الجلايلة دائرة المركز بحوش ملك عبد الحميد ع ع إ 30سنة عامل وأمتد لأحواش مجاورة ملك كل من شحاته ش عبد ا 45 سنة عامل ومحمد ع ن إ 30سنة عامل وحمدي ع م إم سن 40سنة عامل ويقيمون بذات الناحية تم السيطرة علي الحريق وإخماده" دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي وأضافوا بإحتراق كمية من أفلاق النخيل والغلال والتبن والبوص ونفوا الشبهة الجنائية وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة تم تحرير محضرا بذلك وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.