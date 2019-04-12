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الجمعة، 12 أبريل 2019 05:46 م
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الرئيس الروسى يهنئ زعيم كوريا الشمالية بإعادة انتخابه رئيس مجلس البلاد

الجمعة، 12 أبريل 2019 05:20 م
الرئيس الروسى يهنئ زعيم كوريا الشمالية بإعادة انتخابه رئيس مجلس البلاد بوتين
كتب- هاشم الفخرانى
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، على إعادة انتخابه رئيسًا لمجلس كوريا الشمالية، معربًا عن ثقته بأن ذلك سيساهم في تعزيز السلام والأمن في المنطقة.

وقال بوتين - في برقية تهنئة بعثها لكيم اليوم الجمعة ونشرت على موقع الكرملين؛ وفقًا لقناة "روسيا اليوم" - "إنني على ثقة أن نشاطك في أعلى منصب حكومي، سيواصل تعزيز تنمية علاقات الصداقة وحسن الجوار بين بلدينا وشعبينا، وتعزيز السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية"، مؤكدًا استعداد بلاده للعمل مع كوريا الشمالية في القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي ، متمنيًا لكيم جونج أون "نجاحات وصحة ورفاهية".

 

 


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