الخميس.. أخر موعد لسداد مقدمات حجز أراضى وزارة الإسكان

كتب أحمد حسن

حددت وزارة الإسكان، يوم الخميس المقبل، أخر موعد لسداد مقدمات حجز الأراضى المميزة والأكثر تميزًا التى أعلنت عنها الوزارة الأسبوع قبل الماضى.

من جانبه قال المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان، أن الوزارة طرحت 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، فى 13 مدينة جديدة، وطرح 891 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان الأكثر تميزاً"، فى 13 مدينة جديدة، موضحاً أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكترونى (on line).

وأضاف المهندس طارق السباعى، أنه يتم طرح 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، فى 13 مدينة جديدة، وهى "6 أكتوبر الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – السادات – سوهاج الجديدة – الفيوم الجديدة – قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة"، وطرح 891 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان الأكثر تميزاً"، فى 13 مدينة جديدة، وهى "القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – الشروق – العبور – دمياط الجديدة – 15 مايو – بدر – العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – بنى سويف الجديدة – أسوان الجديدة – برج العرب الجديدة".​