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الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجمعة، 12 أبريل 2019 01:03 م
الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة جامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر
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تتابع جامعة الدول العربية بكل الاهتمام، تطورات الأوضاع، بشأن الانتقال السياسى فى السودان.

وأعربت جامعة الدول العربية، فى بيان لها اليوم، الجمعة، عن أملها فى أن يتوافق أهل السودان على ما فيه مصلحة البلاد، فإنها تتطلع إلى تحلى الجميع بالحكمة المطلوبة فى هذا الظرف الدقيق، مع التمسك بالحوار السياسى، لتحقيق تطلعات الشعب السودانى فى الحياة الكريمة والحرة والآمنة والمستقرة التى يستحقها، معربة عن عدم ادخارها وسعاً فى دعم التوصل إلى التوافقات المأمولة، أسوة بما طلب منها فى مراحل سابقة.

وتابع بيان الجامعة العربية: لقد ظلت مختلف قضايا السودان التنموية والسياسية تمثل أولوية على أجندة العمل العربى  المشترك، وستواصل الجامعة العربية اهتمامها بدفع السلام والاستقرار والتنمية فى السودان من واقع قرارات القمم العربية المختلفة الصادرة فى هذا الشأن، ومن واقع واجبها ومسؤوليتها نحو هذا البلد الكبير والمركزى فى الوطن العربى.

 

 


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