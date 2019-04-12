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إحباط هجوم إرهابى على كمين عيون موسى بسيناء ومقتل إرهابيين اثنين

الجمعة، 12 أبريل 2019 05:23 م
إحباط هجوم إرهابى على كمين عيون موسى بسيناء ومقتل إرهابيين اثنين كمين أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت قوات الأمن فى إحباط هجوم إرهابى استهدف كمين عيون موسى الأمنى وتمكنت بحرفية من التصدى للعناصر الإرهابية المسلحة.
 
حاولت العناصر الإرهابية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل استهداف نقطة التفتيش الأمنى بعيون موسى، إلا أن يقظة وتجهيزات القوة قد حالت دون ذلك. وبادرت بالتعامل على  الفور مع العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم، مما أسفر عن مقتل اثنين من المنفذين عثر بحوزة أحدهما على حزام ناسف كان معداً لاستهداف قوة نقطة التفتيش، وتمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات من التعامل معه وإبطال مفعوله.
 
تم الدفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستى اللازم لموقع الكمين وفرض سيطرة أمنية محكمة بالمنطقة المحيطة والقيام بعمليات حصار وتمشيط واسعة لضبط باقى العناصر الإرهابية الهاربة.
 

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كمين عيون موسى

عيون موسى

هجوم انتحارى

هجوم عيون موسى




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