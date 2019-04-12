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إحالة مدير مدرسة و2 آخرين للتحقيق بعد سقوط غطاء بالوعة على يد تلميذة

الجمعة، 12 أبريل 2019 02:37 م
إحالة مدير مدرسة و2 آخرين للتحقيق بعد سقوط غطاء بالوعة على يد تلميذة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
الغربية – مصطفى عادل
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قرر  محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ايقاف مدير مدرسة دلبشان الابتدائية التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية عن العمل وإحالته ومشرف المدرسة ومدرس التربية الرياضية للتحقيق الإدارى ، بعد سقوط غطاء بلاعة صرف صحي مفتوحة على يد تلميذه بالصف الثانى الابتدائي وإصابتها بكسر مضاعف وحدوث غرغرينة بكف اليد اليمنى، أثناء حصة التربية الرياضية. 
 
كانت الطفلة وتدعى فاطمة عصام بالصف الثانى الابتدائي بمدرسة دلبشان الابتدائية، قد سقط عليها غطاء بلوعة صرف صحي مفتوحة داخل المدرسة، أثناء حصة التربية الرياضية، وأصيبت بكسر مضاعف بكف يدها اليمنى وتهتك بالأنسجة.
 
وحرر والدها شكوى يتهم إدارة المدرسة، ومدرس التربية الرياضية والمشرفين بالإهمال وترك غطاء البلاعة مفتوح وهو ما نتج عنه إصابة نجلته بكسر بيدها اليمنى، مضيفا فى شكواه أنه تم إجراء عملية جراحية للطفلة، وتدهور حالتها الصحية، وأمر الأطباء بسرعة بتر كف اليد اليمنى.
 
وطالب والدها اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بالتحقيق فى الواقعة، ومعاقبة المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لتسببهم فى إصابة نجلته بإصابات بالغة.
 
 
 

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