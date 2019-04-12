video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسهم أوروبا تنخفض مع تراجع أونى كريديت وبنكو سانتاندير

الجمعة، 12 أبريل 2019 01:18 م
أسهم أوروبا تنخفض مع تراجع أونى كريديت وبنكو سانتاندير بورصة أوروبا - ارشيفية
رويترز
إضافة تعليق
انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة مدفوعة بتراجع البنوك، بينما تسبب استمرار المخاوف بشأن النمو العالمى فى أن يظل المستثمرون حذرين قبل موسم إعلان أرباح الشركات المهم فى الولايات المتحدة.
 
وبحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2 %، متجهاً صوب اختتام الأسبوع على انخفاض بعد مكاسب حققها على مدى أسبوعين. وانخفضت جميع الأسواق الرئيسية فى المنطقة.
 
وعزز البنكان المركزيان فى أوروبا والولايات المتحدة المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمى هذا الأسبوع، وأبقى البنكان على موقفهما الذى يميل إلى التيسير النقدى وحذرا على نحو منفصل من مخاطر على الاقتصاد العالمي.
 
ودفع بنكو سانتاندير وأونى كريديت القطاع المصرفى للانخفاض 0.5 %، واستقرت جميع القطاعات الأخرى فى أوروبا أو انخفضت.
 
وهبط سهم بنكو سانتاندير 0.8 % بعد أن أعلن البنك الإسبانى عن عرض لشراء الحصة البالغة 25 بالمئة التى لا يملكها فى وحدته المكسيكية فى صفقة أسهم بالكامل تبلغ قيمتها نحو 2.6 مليار يورو (2.93 مليار دولار).
 
وانخفض سهم أونى كريديت واحدا بالمئة بعد أن قال أكبر بنوك إيطاليا إنه إحدى البنوك المتهمة بإدارة تكتل للتداول فى سندات حكومية بمنطقة اليورو فى الفترة بين 2007 و 2012 فى الوقت الذى دفعت خلاله الأزمة المالية أداء البنوك وعدة شركات أوروبية أخرى للتراجع.
 
وانخفضت أسهم فولكسفاجن بعد أن قالت جاك موتورز الصينية إن الشركتين لم تجريا محادثات، على الرغم من تقارير أفادت أن فولكسفاجن مهتمة بشراء حصة فى الشركة الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأسهم الأوروبية تتراجع بعد صعود قوى وسط تركيز على الدمج والتجارة

الأسهم الأوروبية تلتقط الأنفاس بعد صعود قوى

اسهم اوروبا

اخبار الاقتصاد

بنوك

ارباح الشركات




لا تفوتك
المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة