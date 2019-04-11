10 معلومات عن الفريق أول عوض بن عوف رئيس المجلس الانتقالى بالسودان

كتب محمد جمال

ذكرت مصادر حكومية ووزير بولاية شمال دارفور اليوم الخميس، أن الرئيس السودانى عمر البشير تنحى وأن المشاورات جارية لتشكيل مجلس انتقالى لإدارة شؤون البلاد، حسبما نقلت رويترز.

ونسبت قناة الحدث إلى عادل محجوب حسين وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية فى ولاية شمال دارفور قوله إن المشاورات مستمرة لتشكيل مجلس عسكرى يتسلم السلطة بعد تنحى البشير.

وقال شاهد من رويترز إن عشرات الآلاف خرجوا فى مسيرات فى وسط العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم الخميس فيما لم يصدر بيان رسمى حتى الآن.

ويأتى السؤال، من هو رئيس المجلس الانتقالى السودانى بعد تنحى البشير؟، ويقدم لكم "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن الفريق أول عوض بن عوف رئيس المجلس الانتقالى فى السودان كالتالى:

- ولد بن عوف أوائل حقبة الخمسينيات بقلعة ود مالك، بقرية "قرى".

- التحق بالكلية الحربية وتلقى تدريبه العسكرى فى مصر.

- تخرج فى الدفعة 23 مدفعية وعمل معلما بكلية القادة والأركان.

- عمل مديرا للاستخبارات العسكرية والأمن الإيجابى، ونائبا لرئيس أركان القوات المسلحة.

- لعب الفريق عوف دورا فى تحسين العلاقات السودانية الإريترية عندما ترأس اللجنة الأمنية للمفاوضات السودانية الإريترية.

- أعلن تقاعده عام 2010.

- عين سفيرا فى وزارة الخارجية حيث تولى منصب مدير إدارة الأزمات قبل أن يعين قنصلا عاما للسودان فى القاهرة ثم سفيرا للخرطوم لدى سلطنة عمان.

- عام 2015 أصدر الرئيس البشير قرارا جمهوريا بتعيينه وزيرا للدفاع.