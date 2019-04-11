ورشة عمل "قراءة الهيروغليفية البطلمية" بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (IFAO) ورشة عمل بعنوان "قراءة الهيروغليفية البطلمية" في الفترة من 17-18 إبريل 2019، ويحاضر فيها كلٌّ من الدكتور لورينزو ميديني والدكتور علي عبد الحليم من المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (IFAO).

تهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بالنظام الكتابي لما يطلق عليه "الهيروغليفية البطلمية" أو الهيروغليفية في العصور المتأخرة والتي ظهرت في مصر في نهاية عهد الأسرات المصرية واستمرت حتى الفترة الهلينستية والرومانية. كما ستتناول تاريخ فك رموز تلك الكتابة وخصائصها اللغوية الأساسية. وسيتم تعريف المشاركين بالمصادر الرقمية للتعامل مع النصوص الهيروغليفية في العصر البطلمي، وسيتدربون على قراءة وتحليل والتعليق على بعض النصوص البطلمية من خلال عدة أمثلة؛ منها ما كُتب على جدران المعابد البطلمية أو على قطع أثرية منقولة، ومن ثم وضع تلك النصوص في سياقها التاريخي تمهيدًا لدراستها ونشرها للتعرف على جانب هام من التاريخ المصري عبر العصور.

وتستهدف هذه الورشة مفتشو الآثار والباحثون في اللغة والحضارة المصرية القديمة وطلبة الدراسات العليا في كليات الآثار، والآداب، والسياحة والفنادق.

يُذكر أن تلك الورشة تأتي في إطار قيام مركز دراسات الخطوط بنشر المعرفة الأكاديمية باللغات والخطوط القديمة مثل المصرية القديمة، والمسمارية، والآرامية.