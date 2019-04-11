نيابة السلام تستعجل تقرير الطب الشرعى فى واقعة "عنتيل السلام الكفيف"

كتب أحمد حسنى

استعجلت نيابة السلام، تقرير الطب الشرعى فى واقعة "عنتيل السلام الكفيف"، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهم الثانى"مدحت.م"، بمساعدة المتهم الأول "محمد.س" فى تصوير عدد من الفتيات أثناء تحرشه بهن داخل منزله، لابتزازهن حالى رفضهن العودة إليه مرة أخرى، مؤكدا أن دوره اقتصر على تصوير الفتيات نظرا لحالته المادية الضيقة.

كانت أمرت نيابة السلام، بحبس "محمد. س" 45 سنة، كفيف، ومساعده "مدحت.م" 18 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة اغتصاب القاصرات وتصويرهن.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام ثانى، بلاغا من "م. و" 14سنة، تتهم فيه رجلا كفيفا، باستدراجها لتنظيف شقته، واغتصابها وتصويرها وتهديدها بنشر مقطع الفيديو فى حال عدم مواظبتها عل الحضور لشقته لممارسة الجنس، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وتبين أن الفتاة ليست الضحية الأولى للمتهم الكفيف ومساعده، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق، التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام.