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محمود الشريف: 14.5% نسبة الحضور بجولة الإعادة فى تكميلية أشمون

الخميس، 11 أبريل 2019 12:12 م
محمود الشريف: 14.5% نسبة الحضور بجولة الإعادة فى تكميلية أشمون المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
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قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن عدد الحاضرين فى جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية بدائرة أشمون بالمنوفية بلغ 69 ألف و945 ناخب بنسبة 14.30%، وعدد الأصوات الصحيحة 68 ألفا و136 صوتا، والباطلة 1809 صوتا وحصل المرشح أحمد الخشن على 50 ألفا و933 صوتا، بينما حصل منافسه حاتم مجلع على 17 ألفا و203 صوتا.
 
وأضاف الشريف خلال المؤتمر الصحفى ، لقد اتممنا الانتخابات البرلمانية التكميلية ومقرها دائرة أشمون بالمنوفية ، وانتظمت العملية الانتخابية فى جميع اللجان الفرعية والبالغ عددها 185 لجنة.
 
ووجه الشريف الشكر لشعب مصر وكل مواطن يحرص على التمتع بحقه الدستورى والمشاركة فى أى استحقاق، مؤكدا أنه بذلك يشارك فى البناء الديمقراطى للدولة.
 
 
مستند
مستند
 

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