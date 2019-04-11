قيادى بحزب الشعب التركى يتهم حزب أردوغان بالاحتيال لتغيير نتيجة المحليات

كتب أحمد عرفة

اتهم دانيز شام أوغلو، القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بممارسة أساليب الاحتيال فى مدينة إسطنبول التركية، من أجل تغيير نتيجة انتخابات المحليات التى خسرها حزب أردوغان فى تلك المدينة التركية.

وقال القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، لـ"اليوم السابع"، إن نتيجة انتخابات المحليات فى مدينة إسطنبول لم يتم حسمها حتى الآن، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم يستخدم كامل أساليب الاحتيال لتغيير النتائج.

كان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا قال إن الحزب الذى يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان سيطالب بإجراء انتخابات جديدة فى اسطنبول بعد الاقتراع الذى أجري قبل 9 أيام، وذلك على أساس أن المخالفات التى شابت التصويت أثرت بشكل مباشر على النتيجة.