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فيديو.. سيناتور أمريكى: 30 يونيو من أكبر الثورات فى تاريخ البشرية

الخميس، 11 أبريل 2019 06:52 م
فيديو.. سيناتور أمريكى: 30 يونيو من أكبر الثورات فى تاريخ البشرية السيناتور الجمهورى ريتشارد بلاك
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال السيناتور الجمهورى ريتشارد بلاك، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا، إن الرئيسين عبد الفتاح السيسى ودونالد ترامب تجمعهما علاقات رائعة منذ عام 2017، مؤكدًا أن الرئيس السيسى استطاع أن يلعب دور المايسترو لتقليل المخاطر التى من الممكن أن تتعرض لها مصر.

وأضاف بلاك، خلال حواره مع الإعلامى نشأت الديهى، ببرنامجه "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الخميس، أن ثورة 30 يونيو هى أكبر الثورات التى خرجت فى تاريخ البشرية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى ، استطاع حماية الدولة المصرية ومنعها من الوقوع فى حرب أهلية.

 

وأشار السيناتور الأمريكى، إلى أن الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما؛ حاول عزل مصر سياسيًا  ،  ومنع أى شخص من التعامل معها، مضيفًا: "السيسى نجح فى حماية وطنه من الوقوع فى الفوضى التى وقعت فيها سوريا وليبيا والعراق".

 

وأشاد بلاك، بالبرنامج الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر استطاعت الخروج من مرحلة التعثر الاقتصادي بفضل شعبها الداعم لقيادته السياسية ولقراراته الاقتصادية الشجاعة، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري تم تصنيفه من قبل CNBC كأفضل اقتصاد خلال الـ10 سنوات المقبلة .


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