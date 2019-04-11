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عدد سكان مصر يرتفع لـ98.5 مليون نسمة بزيادة تتجاوز 500 ألف مولود خلال 4 أشهر

الخميس، 11 أبريل 2019 05:46 ص
عدد سكان مصر يرتفع لـ98.5 مليون نسمة بزيادة تتجاوز 500 ألف مولود خلال 4 أشهر عدد سكان مصر بالداخل يتجاوز 98.5 مليون نسمة
كتبت- هبة حسام
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ارتفع عدد سكان مصر بالداخل، ليسجل الآن 98.520 مليون نسمة، بزيادة تجاوزت 500 ألف نسمة خلال 4 أشهر فقط، حيث كانت الساعة السكانية قد سجلت الوصول لـ98 مليون نسمة فى 11 ديسمبر الماضى.

وبحسب الساعة السكانية الآن، تأتى محافظة القاهرة فى المركز الأول كأكثر المحافظات سكاناً بعدد 9.821 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بعدد سكان بلغ 8.950 مليون نسمة، وفى المركز الثالث من حيث ارتفاع عدد السكان، جاءت محافظة الشرقية بـ 7.442 مليون نسمة.

وفى المقابل، سجلت محافظة جنوب سيناء، أقل المحافظات عددا للسكان بها، حيث بلغ عدد سكانها 106.614 ألف نسمة، لتزيد عنها محافظة شمال سيناء، إذ بلغ عدد سكانها 466.583 ألف نسمة، فى حين يبلغ عدد سكان محافظة البحر الأحمر الآن، 375.425 ألف نسمة.

ووفقاً للساعة السكانية والتى ترصد عدد سكان مصر بالداخل لحظياً بحسب أعداد المواليد والوفيات التى تسجل لحظة بلحظة عن طريق مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، ننشر أكبر 10 محافظات سكانا بعد ارتفاع عدد سكان مصر لأكثر من 98.5 مليون نسمة.

 

1- محافظة القاهرة، بعدد سكان بلغ، 9.821 مليون نسمة.

2- محافظة الجيزة، بعدد سكان بلغ، 8.950 مليون نسمة.

3- محافظة الشرقية، بعدد سكان بلغ، 7.442 مليون نسمة.

4- محافظة الدقهلية بعدد سكان بلغ، 6.727 مليون نسمة.

5- محافظة البحيرة، بعدد سكان بلغ، 6.450 مليون نسمة.

6- محافظة المنيا بعدد سكان بلغ، 5.788 مليون نسمة.

7- محافظة القليوبية بعدد سكان بلغ، 5.528 مليون نسمة.

8- محافظة الإسكندرية بعدد سكان بلغ، 5.312 مليون نسمة.

9- محافظة سوهاج بعدد سكان بلغ، 5.238 مليون نسمة.

10- محافظة الغربية بعدد سكان بلغ، 5.184 مليون نسمة.
 

 

 

 

 

 


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