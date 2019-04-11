صور.. مسيرة حاشدة لتأييد زعيم المعارضة فى فنزويلا

رويترز

شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس مظاهرة حاشدة لتأييد زعيم المعارضة خوان جوايدو، والذى أعلن نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد قبل شهور، بدعم من الإدارة الأمريكية وحلفائها فى أوروبا.

وبدأت الأزمة الفنزويلية بعد تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو لولاية جديدة فى 10 ينايربعد انتخابات يرى كثيرون أنها مزورة. وقاد البلاد فى وقت تنزلق فيه إلى أحد أسوأ أزماتها الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يبلغ مستوى التضخم مستوى قياسى هذا العام.

وسجنت حكومة مادورو عشرات من النشطاء وقادة المعارضة بتهمة السعي للإطاحة بمادورو خلال مظاهرات فى عامى 2014 و2017. وقتل 125 شخصا فى اشتباكات مع الشرطة فى احتجاجات عام 2017.



الأزمة الفنزويلية مستمرة منذ تنصيب مادورو فى يناير الماضى



الكاميرات تحاصر جوايدو



جانب من المظاهرة المؤيدة لجوايدو



جوايد يصافح مؤيدا وسط الحشود فى الشوارع



جوايدو أثناء حديثه



جوايدو يلقى خطابا حماسيا



جوايدو يلوح لمؤيديه واقفا على باب سيارته



جوايدو يلوح لمؤيديه



جوايدو



خوان جوايد يحى مويديه



خوان جوايدو بين حشد من مؤيديه



خوان جوايدو ومؤيديه



خوان جوايدو



زعيم المعارضة يتحدث إلى مؤيديه فى أحد ميادين كاراكاس



زعيم المعارضة يصافح عددا من المحتشدين



سيلفى على هامش المسيرة



مؤيدو جوايدو يلوحون بالأعلام