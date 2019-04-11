صور.. فحص وعلاج 3030 حالة مرضية فى 3 قوافل مجانية بالوادى الجديد

كتب فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن فحص وعلاج 3030 حالة مرضية في 3 قوافل طبية في مركزي الخارجة والفرافرة.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، السيدة علي مشرف، تنظيم قافلة طبية ، وقافلتين من المديرية بالمحافظة، حيث تم تقديم الخدمة الطبية والتحاليل والفحوصات لأجمالي 2062 مواطنا وتحاليل وفحوصات لـ661 مواطنًا في قافلة والتي زارت مركز الخارجة بداية الشهر الجاري، علي مدار 3 أيام من 4- 6 أبريل الجاري.

أضافت مشرف، انه تم تنظيم قافلتين لقريتي أبو منقار وقرية صبيح بمركز الفرافرة في 9 تخصصات طبية ( باطنية – جراحة – أطفال – نساء وتوليد- عظام – أسنان- مسالك بولية – جلدية- رمد) من يوم 8- 11 أبريل الجاري بواقع 750 مواطنا في قرية صبيح وتحاليل وفحوصات لـ237 آخرين، و 218 في قرية أبو منقار، وفحوصات لـ58 آخرين، حيث إن القافلة الطبية قدمت خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة،

وأشارت إلى، أن القافلتين في قري الفرافرة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الشرفاء والذين يحرصون على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة.

وأضافت مشرف أن المديرية ستواصل تنظيم القوافل الطبية بمراكز ومدن المحافظة للوصول بالخدمة الطبية لجميع أبناء الإقليم تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، وبإشراف نائب المحافظ حنان مجدي.