صور.. شركة مياه الشرب بالأقصر تجرى تطهير لمحطة الصرف الصحى بأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء محمد يحي كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب بالأقصر، عن إنطلاق أعمال تطهير بيارة الصرف الصحي رقم 2 بمحطة أرمنت الرئيسية، وذلك تحت إشراف المهندس علاء محمد برعي مدير عام الإدارة، وبقيادة كل من المهندس شريف عبد اللاه أبو الفضل رئيس محطات الصرف الصحي، وزكي فاضل محمد رئيس شبكات الصرف الصحي.

وأضاف رئيس شركة المياة – في بيان صحفي – أنه تم التحرك من قبل طاقم الصيانة وطاقم شبكات الصرف الصحي بإدارة ارمنت لعمل تطهير لبيارة الصرف الصحي بمحطة رقم (2) بالمحطة الرئيسية بإدراة أرمنت، والتي تقوم محطة صرف صحي رقم (1) وهي محطة فرعية بضخ مياه الصرف الصحي عليها، موضحاً أنه تقوم محطه صرف صحي رقم 2 بضخ مياه الصرف الصحي إلي محطه رقم 4 المحطة الرئيسية، حيث أن الطاقة التصميمة للمحطة (15 ألف م3/يوم) ويتم تطهير البيارة الرئيسية بشكل سنوى عن طريق رفع ناتج المخلفات الموجودة على الشبكة.

وأوضح اللواء محمد يحيي رئيس شركة مياة الشرب بالأقصر، أنه يتم خلال العمل تطهير الفوانيس من ناتج مخلفات الحمأة والتربة الطينية والرمل، حيث يصل عمق البيارة إلى 10متر وتوجد شبكة منع للرواسب الخشنة والأجسام الصلبة على بعد 6 متر عن الفوانيس، ثم بعد ذلك يوجد الفوانيس لرفع مياه الصرف الصحي إلي محطه صرف صحي رقم 4، والتي تقوم بدورها بضخ مياه الصرف الحي إلى برك الأكسدة ليتم معالجتها عن طريق محطات المعالجة الثلاثية، كما تم عمل تطهير البيارة على مدى ثلاثة أيام متواصلة وتم العمل دون انقطاع مياه الشرب عن المنطقة، وتم رفع جميع المخلفات والرواسب الطينة الحمأة الموجودة أعلى الشبكات الداخلية للبيارة، وتم عمل اللحامات اللازمة للشبكات الداخلية.