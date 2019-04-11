video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. شركة مياه الشرب بالأقصر تجرى تطهير لمحطة الصرف الصحى بأرمنت

الخميس، 11 أبريل 2019 01:28 م
صور.. شركة مياه الشرب بالأقصر تجرى تطهير لمحطة الصرف الصحى بأرمنت جانب من التطهير
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
أعلن اللواء محمد يحي كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب بالأقصر، عن إنطلاق أعمال تطهير بيارة الصرف الصحي رقم 2 بمحطة أرمنت الرئيسية، وذلك تحت إشراف المهندس علاء محمد برعي مدير عام الإدارة، وبقيادة كل من المهندس شريف عبد اللاه أبو الفضل رئيس محطات الصرف الصحي، وزكي فاضل محمد رئيس شبكات الصرف الصحي.
 
وأضاف رئيس شركة المياة – في بيان صحفي – أنه تم التحرك من قبل طاقم الصيانة وطاقم شبكات الصرف الصحي بإدارة ارمنت لعمل تطهير لبيارة الصرف الصحي بمحطة رقم (2) بالمحطة الرئيسية بإدراة أرمنت، والتي تقوم محطة صرف صحي رقم (1) وهي محطة فرعية بضخ مياه الصرف الصحي عليها، موضحاً أنه تقوم محطه صرف صحي رقم 2 بضخ مياه الصرف الصحي إلي محطه رقم 4 المحطة الرئيسية، حيث أن الطاقة التصميمة للمحطة (15 ألف م3/يوم) ويتم تطهير البيارة الرئيسية بشكل سنوى عن طريق رفع ناتج المخلفات الموجودة على الشبكة.
 
وأوضح اللواء محمد يحيي رئيس شركة مياة الشرب بالأقصر، أنه يتم خلال العمل تطهير الفوانيس من ناتج مخلفات الحمأة والتربة الطينية والرمل، حيث يصل عمق البيارة إلى 10متر وتوجد شبكة منع للرواسب الخشنة والأجسام الصلبة على بعد 6 متر عن الفوانيس، ثم بعد ذلك يوجد الفوانيس لرفع مياه الصرف الصحي إلي محطه صرف صحي رقم 4، والتي تقوم بدورها بضخ مياه الصرف الحي إلى برك الأكسدة ليتم معالجتها عن طريق محطات المعالجة الثلاثية، كما تم عمل تطهير البيارة على مدى ثلاثة أيام متواصلة وتم العمل دون انقطاع مياه الشرب عن المنطقة، وتم رفع جميع المخلفات والرواسب الطينة الحمأة الموجودة أعلى الشبكات الداخلية للبيارة، وتم عمل اللحامات اللازمة للشبكات الداخلية.
 
شركة مياة الشرب بالأقصر تجري تطهير لمحطة الصرف الصحي بمدينة أرمنت لخدمة المواطنين (1)
شركة مياة الشرب بالأقصر تجري تطهير لمحطة الصرف الصحي بمدينة أرمنت لخدمة المواطنين 

شركة مياة الشرب بالأقصر تجري تطهير لمحطة الصرف الصحي بمدينة أرمنت لخدمة المواطنين (2)
شركة مياة الشرب بالأقصر تجري تطهير لمحطة الصرف الصحي بمدينة أرمنت لخدمة المواطنين 

شركة مياة الشرب بالأقصر تجري تطهير لمحطة الصرف الصحي بمدينة أرمنت لخدمة المواطنين (3)
شركة مياة الشرب بالأقصر تجري تطهير لمحطة الصرف الصحي بمدينة أرمنت لخدمة المواطنين 

شركة مياة الشرب بالأقصر تجري تطهير لمحطة الصرف الصحي بمدينة أرمنت لخدمة المواطنين (4)
شركة مياة الشرب بالأقصر تجري تطهير لمحطة الصرف الصحي بمدينة أرمنت لخدمة المواطنين 
شركة مياة الشرب بالأقصر تجري تطهير لمحطة الصرف الصحي بمدينة أرمنت لخدمة المواطنين (5)
شركة مياة الشرب بالأقصر تجري تطهير لمحطة الصرف الصحي بمدينة أرمنت لخدمة المواطنين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. انفجار ماسورة مياه بوسط مدينة إسنا وغرق عدد من المنازل

الاقصر

اخبار الاقصر

شركة مياة الشرب بالاقصر

اخبار مصر

تطهير محطة الصرف بارمنت

اخبار المحافظات




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة