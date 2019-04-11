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"صحة جنوب سيناء" توقع الكشف الطبى على 442 حالة مرضية بأبو زنيمة

الخميس، 11 أبريل 2019 10:37 ص
"صحة جنوب سيناء" توقع الكشف الطبى على 442 حالة مرضية بأبو زنيمة قافلة طبية - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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اختتمت فعاليات اعمال قافلة إدارة القوافل العلاجية بالمركز الحضري بمدينة أبوزنيمة بتوقيع الكشف والفحص الطبي علي 442 حالة مرضية مختلفة وصرف العلاج وكافة المستلزمات الطبية اللازمة لهم بالمجان صرح بذلك الدكتور خالد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.
 
وقال الدكتور خالد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء سوف تتوجه إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بقافلة طبية الي النقطة الطبية بوادي الرملة بأبوزنيمة الجمعة والسبت 12 و13 إبريل الجارى لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج اللازم ﻷهالي وادي الرملة بالمجان.
 
يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة متمثلة في مديرية الصحة بالوصول بالخدمات الطبية للمناطق اﻷكثر إحتياجا للخدمات الطبية.
 
واضاف وكيل وزارة الصحة تضم القافلة عدة تخصصات طبية في اﻷطفال والجراحة واﻷسنان والباطنه والجلدية والنساء والتوليد وعيادة تنظيم اﻷسرة والمعمل وصيدلية لصرف الدواء.
 
هذا وسيتم توقيع الكشف علي جميع المرضي وصرف العلاج وكافة المستلزمات الطبية بالمجان.
 
 
 
 

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