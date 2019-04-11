سيناتور أمريكى: السيسى أحد أفضل الحكام على مستوى العالم حاليًا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال السيناتور الجمهوري ريتشارد بلاك، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد أفضل الحكام على مستوى العالم حاليًا، مشيدًا بالعلاقات الخارجية للرئيس السيسي والتي أسهمت في عودة مصر لمكانتها الدولية في وقت وجيز.

وأضاف بلاك، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامجه "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الخميس، أن المنظمات الاقتصادية الدولية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على النمو بنسبة 10% خلال السنوات القادمة.

وتابع السيناتور الأمريكي، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدولة المصرية، أهمها التصدي للدول الداعمة للإرهاب خاصة جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن كل التجارة والأسلحة والإرهابيين الذين يأتون إلى داعش في سوريا والعراق؛ يأتون عن طريق الحدود التركية وبدعم من النظام التركي.

وأضاف السيناتور الجمهوري، أن تركيا تستخدم الغاز السام المحرم دوليًا في الهجمات على سوريا، مؤكدًا أن سوريا كانت تنعم بسلام مع العالم ولديها حرية التعبير حتى تم اتخاذ القرار بالإطاحة بها.