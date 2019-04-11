سكرتير عام البحر الأحمر يشهد ختام فعاليات مبادرة شواطئ بلا غرق بالغردقة

حضر اليوم الخميس، اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ختام فعاليات مبادرة شواطئ بلا غرق بمركز إعلام الغردقة.
وقالت نرمين أبو سريع، مدير مجمع إعلام الغردقة، أن المبادرة اطلقها مجمع اعلام الغردقة بالتعاون مع احدي شركات الانقاذ، وذلك تحت رعاية اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر والتى انطلقت فعاليتها بداية شهر مارس الماضى، و استمرت على مدى شهرين.
واضافة مدير مجمع أعلام الغردقة خلال كلمتها في ختام، أن المبادرة جابت مدن المحافظة بهدف خلق بيئة أمنة بكافة ارجاء المسطحات المائية و سلامة مرتاديها عن طريق تنمية و تطوير ثقافة الانقاذ و تشجيع روح التطوع و احترام قواعد و انظمة الشاطئ، والارتقاء بوعى معايير السلامة مع خلال خلق بيئة امنة وواعية عن طريق نشر الوعى بثقافة التعامل مع حالات الغرق و انقاذها و تثبيت الحالة حتى وصول المساعدة الطبية و المبادرة هى محاولة للتعاون بين جميع المؤسسات و القطاعات المعنية بسلامة مرتادى المسطحات المائية.
و من جانبه قال اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة خلال كلمته أن الانقاذ البحري يعد أهم عوامل الحفاظ على السياحة بالمدينة الساحلية، نظراً لأن الصناعة الأولى بالمحافظة و هي السياحة ترتكز بشكل أساسي على سياحة الشواطئ.
و أضاف السكرتير العام، أن محافظة البحر الأحمر تعمل على تكوين فرق إنقاذ بحرية ذات أسس علمية في التعامل مع الغريق و كيفية الإنقاذ الأمن علي الشواطئ العامة او الخاصة.
و في ختام المبادرة أوضح تمام ان اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر قدم ثلاث منح تدريبية لمدة شهرين مدفوعة الأجر تحت تدريب مؤسسة (safe line) و قدمت المؤسسة المنظمة عدد 2 منحة للتدريب لمدة شهرين مدفوعة الأجر من المشاركين، كذلك تكريم المشاركين.
و من جانب اخر اعلنت شركة مياه البحر الأحمر عن تدشين مبادرة لتطهير وتعقيم خزانات المياه الخاصة بالمساجد والكنائس مجانا لضمان جودة مياه الشرب التى تصل للمواطنين.
من جانبه قال المهندس يحيى صديق، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، أن أعمال تطهير وتعقيم الخزانات تتم من خلال فرق متخصصه حيث يتم إجراء كافه التحاليل الكيميائيه والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه فور انتهاء أعمال التطهير للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية
واضاف صديق في بيان له أن هناك اجراءات احترازية دائمة من الادارة العامة للمعامل لمراقبة جودة مياه الشرب، حيث تقوم المعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن
واوضح ان ذلك بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لاجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و 5 معامل متنقلة، بالإضافة إلى إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدورى للشبكات والخزانات الرئيسية
وتأتى مبادرة شركة مياه البحر الأحمر لتطهير الخزانات المجانية بالمساجد والكنائس للتأكيد على المشاركه المجتمعية وتكاتف جميع الهيئات والمؤسسات لتقديم أفضل الخدمات لأهالى المحافظة
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