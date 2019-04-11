سكرتير عام البحر الأحمر يشهد ختام فعاليات مبادرة شواطئ بلا غرق بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

حضر اليوم الخميس، اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ختام فعاليات مبادرة شواطئ بلا غرق بمركز إعلام الغردقة.

وقالت نرمين أبو سريع، مدير مجمع إعلام الغردقة، أن المبادرة اطلقها مجمع اعلام الغردقة بالتعاون مع احدي شركات الانقاذ، وذلك تحت رعاية اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر والتى انطلقت فعاليتها بداية شهر مارس الماضى، و استمرت على مدى شهرين.

واضافة مدير مجمع أعلام الغردقة خلال كلمتها في ختام، أن المبادرة جابت مدن المحافظة بهدف خلق بيئة أمنة بكافة ارجاء المسطحات المائية و سلامة مرتاديها عن طريق تنمية و تطوير ثقافة الانقاذ و تشجيع روح التطوع و احترام قواعد و انظمة الشاطئ، والارتقاء بوعى معايير السلامة مع خلال خلق بيئة امنة وواعية عن طريق نشر الوعى بثقافة التعامل مع حالات الغرق و انقاذها و تثبيت الحالة حتى وصول المساعدة الطبية و المبادرة هى محاولة للتعاون بين جميع المؤسسات و القطاعات المعنية بسلامة مرتادى المسطحات المائية.

و من جانبه قال اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة خلال كلمته أن الانقاذ البحري يعد أهم عوامل الحفاظ على السياحة بالمدينة الساحلية، نظراً لأن الصناعة الأولى بالمحافظة و هي السياحة ترتكز بشكل أساسي على سياحة الشواطئ.

و أضاف السكرتير العام، أن محافظة البحر الأحمر تعمل على تكوين فرق إنقاذ بحرية ذات أسس علمية في التعامل مع الغريق و كيفية الإنقاذ الأمن علي الشواطئ العامة او الخاصة.

و في ختام المبادرة أوضح تمام ان اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر قدم ثلاث منح تدريبية لمدة شهرين مدفوعة الأجر تحت تدريب مؤسسة (safe line) و قدمت المؤسسة المنظمة عدد 2 منحة للتدريب لمدة شهرين مدفوعة الأجر من المشاركين، كذلك تكريم المشاركين.