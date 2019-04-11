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رئيس جامعة مطروح: بدء تطبيق التأمين الصحى للطلاب مقابل 10 جنيه سنويا

الخميس، 11 أبريل 2019 01:00 ص
رئيس جامعة مطروح: بدء تطبيق التأمين الصحى للطلاب مقابل 10 جنيه سنويا الدكتور محمد اسماعيل القائم باعمال رئيس جامعة مطروح
مطروح – حسن مشالي
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أكد الدكتور محمد إسماعيل القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، أن الجامعة بدأت بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمطروح، فى تقديم الخدمات الطبية لطلاب الجامعة، تنفيذا للبروتوكول الذى تم توقيعه الشهر الماضى، بين القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور محسن طه عبد الرازق وكيل وزارة الصحة بمطروح بشأن تقديم الخدمة الطبية اللازمة، سنوياً، لطلاب الجامعة بمستشفى مطروح العام.

 

وأوضح رئيس جامعة مطروح، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الطالب سيستفيد من جميع الخدمات الطبية، مقابل سداد مبلغ 10 جنيهات سنوياً، تتحملها الجامعة، يحصل كل طالب على بطاقة صحية تجدد كل عام، مؤكداً أن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، وافق على أن تتحمل المحافظة، فرق تكاليف العلاج فى حالة التدخلات الجراحية إذا لزم الأمر.

 

وأشاد الدكتور محمد إسماعيل بالدعم المستمر والمساندة من محافظ مطروح، للجامعة منذ إعلانها جامعة مستقلة بداية العام الجارى، وتوفير كل ما تحتاجه الجامعة من إمكانيات، كما أشاد بتعاون الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، خاصة فى بروتوكول التأمين الصحى للطلاب.


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