ترامب: لا أعلم شئ عن ويكيليكس ومؤسسها.. هذا ليس موضوعى

كتب : أحمد علوى

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للصحفيين أنه لا يعرف "أى شيء" عن موقع ويكيليكس، كما أكد أنه لا علم لديه عن احتجاز مؤسس الموقع جوليان أسانج.

وقال ترامب فى هذا الصدد: "لا أعرف أى شيء عن ويكيليكس. هذا ليس موضوعي".

وقد اعتقلت الشرطة البريطانية فى وقت سابق من يوم الخميس، مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، داخل مبنى سفارة الإكوادور فى لندن اليوم الخميس، بعد سحب الإكوادور اللجوء السياسى منه.