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الخميس، 11 أبريل 2019 09:29 م
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ترامب: لا أعلم شئ عن ويكيليكس ومؤسسها.. هذا ليس موضوعى

الخميس، 11 أبريل 2019 09:21 م
ترامب: لا أعلم شئ عن ويكيليكس ومؤسسها.. هذا ليس موضوعى اسانج وترامب
كتب : أحمد علوى
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للصحفيين أنه لا يعرف "أى شيء" عن موقع ويكيليكس، كما أكد أنه لا علم لديه عن احتجاز مؤسس الموقع جوليان أسانج.

وقال ترامب فى هذا الصدد: "لا أعرف أى شيء عن ويكيليكس. هذا ليس موضوعي".

وقد اعتقلت الشرطة البريطانية فى وقت سابق من يوم الخميس، مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، داخل مبنى سفارة الإكوادور فى لندن اليوم الخميس، بعد سحب الإكوادور اللجوء السياسى منه.

كما تسعى الولايات المتحدة إلى اعتقال أسانج، بسبب دوره فى تسريب مئات الوثائق السرية التابعة للحكومة الأمريكية.
 

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