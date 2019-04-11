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الخميس، 11 أبريل 2019 09:07 م
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السلطات التونسية تجمد أموال 39 شخصًا لارتباطهم بالإرهاب

الخميس، 11 أبريل 2019 08:04 م
السلطات التونسية تجمد أموال 39 شخصًا لارتباطهم بالإرهاب الباجى قايد السبسى
تونس )أ ش أ(
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 أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس، بأنها أصدرت دفعة ثالثة من قرارات تجميد أموال وموارد اقتصادية شملت 39 شخصًا مرتبطين بالإرهاب، ونشرتها على موقعها الرسمي.

وأوضحت اللجنة - في بيان أصدرته اليوم الخميس - أنه تم تحديث القائمة الوطنية للأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب وأصبحت تضم 102 شخص طبيعيين وتنظيمًا إرهابيًا واحدًا.

وأبرزت اللجنة أن هذه القرارات تندرج في إطار عملها المتواصل للتصدي لتمويل الإرهاب، وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والأمر الحكومي المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤسسات الأممية المتخصصة، المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

 


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