الرئيس السيسى يصل إلى العاصمة السنغالية داكار

كتب أحمد عبد الرحمن

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة السنغالية داكار، وذلك حسبما أفادت فضائية "extra news".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي، قد زار كوت ديفوار، المحطة الثالثة من جولته الخارجية،حيث بدأ الرئيس السيسي الأحد الماضي جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من غينيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوت ديفوار، والسنغال.

وتأتي جولة الرئيس الخارجية إلى منطقة غرب أفريقيا ، في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، خاصةً في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.