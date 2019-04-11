"الجنايات" تستمع اليوم لمرافعة دفاع متهم باختلاس 5 ملايين جنيه من فندق

كتب أحمد حسنى

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، لمرافعة دفاع موظف فى قسم الحفلات بأحد الفنادق، فى القضية المتهم فيها باختلاس أكثر من 5 ملايين جنيه من أموال الفندق.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشفت تحقيقات نيابة الـموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 12375 جنايات قسم شرطة التجمع الأول لسنة 2016 عن أن "م.ع"، بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة "موظف بقسم الحفلات بفندق جى نابليو ماريوت"، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بلغت 5 مليون و156 ألف و655 جنيه بأن حصل على مبالغ مالية من عملاء الفندق جهة عمله راغبى اقامة الحفلات زاعمًا تحصيل هذه المبالغ لصالح الفندق نظير التعاقد معهم على خلاف الحقيقة.