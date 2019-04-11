video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 01:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"الجنايات" تستمع اليوم لمرافعة دفاع متهم باختلاس 5 ملايين جنيه من فندق

الخميس، 11 أبريل 2019 12:00 ص
"الجنايات" تستمع اليوم لمرافعة دفاع متهم باختلاس 5 ملايين جنيه من فندق محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، لمرافعة دفاع موظف فى قسم الحفلات بأحد الفنادق، فى القضية المتهم فيها باختلاس أكثر من 5 ملايين جنيه من أموال الفندق.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

 وكشفت تحقيقات نيابة الـموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 12375 جنايات قسم شرطة التجمع الأول لسنة 2016 عن أن "م.ع"، بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة "موظف بقسم الحفلات بفندق جى نابليو ماريوت"، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بلغت 5 مليون و156 ألف و655 جنيه بأن حصل على مبالغ مالية من عملاء الفندق جهة عمله راغبى اقامة الحفلات زاعمًا تحصيل هذه المبالغ لصالح الفندق نظير التعاقد معهم على خلاف الحقيقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن المشدد لأمين توريدات اختلس 168 ألف جنيه من مدرسة بالخليفة

محاكمة موظف

موظف مختلس

اختلاس

موظف فندق

محاكمة موظف فندق

التجمع الخامس

جنايات القاهرة




لا تفوتك
البحوث الفلكية: أول أيام رمضان 6 مايو وعيد الفطر الثلاثاء 4 يونيو

البحوث الفلكية: أول أيام رمضان 6 مايو وعيد الفطر الثلاثاء 4 يونيو

"100 مليون صحة": فحص أكثر من 47.5 مليون مواطن حتى الآن

"100 مليون صحة": فحص أكثر من 47.5 مليون مواطن حتى الآن

طفل مدرسة المرج بعد شفائه: الرئيس أعادنى للحياة وأتمنى مصافحته.. فيديو

طفل مدرسة المرج بعد شفائه: الرئيس أعادنى للحياة وأتمنى مصافحته.. فيديو

تشكيل لجنة لصياغة التعديلات الدستورية برئاسة على عبد العال

تشكيل لجنة لصياغة التعديلات الدستورية برئاسة على عبد العال

"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة