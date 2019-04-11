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التموين تتعاقد على شراء 113 ألف طن زيت طعام

الخميس، 11 أبريل 2019 08:10 م
التموين تتعاقد على شراء 113 ألف طن زيت طعام الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعاقدها على كمية 113 ألف طن زيت خام منها 29500 طن زيت صويا خام محلى و30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و53500 طن زيت عباد مستورد وستصل هذه الشحنات خلال شهر يونيو المقبل مما يرفع الرصيد الاستراتيجى من سلعة الزيت 6 أشهر.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إنه سيتم طرح هذه الكميات بعد تكريرها وتعبئتها بالإضافة الى الكميات المتعاقد عليها للتوزيع على المنافذ التابعة لوزارة التموين "المجمعات الاستهلاكية - منافذ جمعيتى- المجمعات الاستهلاكية "، وذلك فى إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية وكذلك طرح المنتجات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول.

 


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