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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب

الخميس، 11 أبريل 2019 12:40 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 15141 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2382 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 19065 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 669 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1710 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.54%، ليصل إلى مستوى 476 نقطة.

 


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