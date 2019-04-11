"أ.ش.أ" : موسكو تدعو لتسوية سلمية وديمقراطية في السودان

الخرطوم

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس إن روسيا تأمل بأن تعمل جميع القوى السودانية بمنتهى المسؤولية لمنع تصعيد التوتر في البلاد.

وأكدت زاخاروفا - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن موسكو تأمل في أن تتصرف جميع القوى السياسية السودانية، وكذلك هيئات إنفاذ القانون، بمسؤولية كبيرة، من أجل استقرار الوضع في أقرب وقت ممكن ومنع تصعيده.

وأضافت: ندعو إلى تسوية المشاكل الداخلية للشعب السوداني بالوسائل السلمية والديمقراطية من خلال حوار وطني واسع النطاق.