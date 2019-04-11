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"أ.ش.أ" : موسكو تدعو لتسوية سلمية وديمقراطية في السودان

الخميس، 11 أبريل 2019 07:06 م
"أ.ش.أ" : موسكو تدعو لتسوية سلمية وديمقراطية في السودان زاخاروفا
الخرطوم
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس  إن روسيا تأمل بأن تعمل جميع القوى السودانية بمنتهى المسؤولية لمنع تصعيد التوتر في البلاد.

 

وأكدت زاخاروفا - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن موسكو تأمل في أن تتصرف جميع القوى السياسية السودانية، وكذلك هيئات إنفاذ القانون، بمسؤولية كبيرة، من أجل استقرار الوضع في أقرب وقت ممكن ومنع تصعيده.

 

وأضافت: ندعو إلى تسوية المشاكل الداخلية للشعب السوداني بالوسائل السلمية والديمقراطية من خلال حوار وطني واسع النطاق.

 

 


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