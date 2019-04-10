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وزيرة البيئة: دراسة حلول هيئة الثروة السمكية لتخفيف الأحمال على بحيرة قارون

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:55 م
وزيرة البيئة: دراسة حلول هيئة الثروة السمكية لتخفيف الأحمال على بحيرة قارون وزيرة البيئة خلال زيارتها لبحيرة قارون
كتبت آية دعبس
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تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عدد من المشروعات البيئية بمحافظة الفيوم للحد من التلوث البيئى بالمحافظة، بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم  وممثلى لجنة إعادة التوزان البيئى لبحيرة قارون، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.
 
 
بدأت الوزيرة جولتها، بزيادة الفرع الاقليمى للجهاز بالمحافظة، حيث تم الاجتماع بالعاملين واستعراض قدرات الفرع ودوره فى متابعة الأعمال البيئية بالمحافظة بالإضافة إلى مناقشة سبل التطوير ورفع قدرات العاملين خلال الفترة المقبلة مما يساهم فى تعظيم الأداء البيئى بالمحافظة.
 
 
وأكدت ياسمين فؤاد، أن دور وزارة البيئة هو تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء و برئاسة وزيرة البيئة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، مشيرة إلى أن لجنة إعادة التوزان البيئى ستدرس أفضل الحلول والتدخلات من خلال هيئة الثروة السمكية ووزارة الرى والمحافظة لتخفيف الأحمال على البحيرة وإيجاد حلول قريبة ومتوسطة وطويلة الاجل.
 
وأشارت إلى أن الوزارة تولي محميات الفيوم اهتماما كبيرا عن طريق تجهيز البنية التحية ورفع قدرات  المجتمعات المحلية للمحميات ودمجها بالعمل في العمل بالمحميات  و ذلك من خلال مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصرى الايطالى كما تم الانتهاء من تنفيذ مركز الزوار و سيتم افتتاحه خلال الفترة القادمة.
 
 
وأكدت على أن محافظة الفيوم  غنية بالموارد الطبيعية وهو ما يجعلها نموذجا للتنمية المستدامة بالمستقبل.
 
 

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